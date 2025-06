POL-MFR: (575) 34-jährige Vanessa A. aus Erlangen vermisst - Widerruf der Öffentlichkeitsfahndung

Nürnberg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (04.06.2025) brachen Unbekannte in eine Tankstelle im Nürnberger Stadtteil Boxdorf ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 03:10 Uhr ging die Mitteilung über einen Einbruchsalarm in einer Tankstelle in der Boxdorfer Hauptstraße (zwischen Hugo-Haase-Straße und Otto-Wels-Straße) ein. Die eintreffende Streife stellte auf der Gebäuderückseite ein ...

