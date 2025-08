Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrzeugbrand in Lahnstein - Übergriff auf Gebäude konnte verhindert werden

Lahnstein (ots)

Am Sonntag, den 03.08.2025, gegen 23:30 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand in der Hochstraße in Lahnstein gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand ein PKW schon in Vollbrand und das Feuer ging bereits auf ein weiteres Fahrzeug über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude verhindert werden.

Zu einem Personenschaden ist es nicht gekommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden. Telefon: 02621/9130

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell