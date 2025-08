Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Rettungseinsatz im Rhein bei Lahnstein

Lahnstein (ots)

Am Samstag den 02.08.2025 gegen 11:05 Uhr wurde den Rettungskräften und der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person in Oberlahnstein in Höhe des Martinsschlosses in den Rhein gegangen ist. Aufgrund der Schilderung musste von einer Notlage der Person ausgegangen werden. Es wurden daher zahlreiche Rettungskräfte als auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeiboot zur Rettung der Person zum Einsatz gebracht.

Die Person konnte schließlich rheinabwärts in Höhe des Johannesklosters in Niederlahnstein aufgenommen und durch das örtliche THW mit einem Schlauchboot aus dem Rhein gerettet werden.

Bei dem Geretteten handelte es sich um einen 44-jährigen Mann aus dem Rhein-Lahn-Kreis. Dieser kam zur medizinischen Versorgung in ein Koblenzer Krankenhaus. Die Ärzte gehen von einer vollständigen Genesung aus.

Die Polizei bedankt sich bei den eingesetzten Kräften für den professionellen und zügigen Rettungseinsatz. Zwischen Alarmierung und Rettung der Person aus dem Rhein vergingen lediglich etwa 17 Minuten.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell