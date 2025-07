Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht B42, Höhe Koblenz-Pfaffendorf

Koblenz (ots)

Am 31.07.2025, geg. 14.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 42, Höhe Pfaffendorf , aus Richtung Lahnstein kommend in Fahrtrichtung Koblenz. In Höhe der Auffahrt Paffendorf kam es zu einem Auffahrunfall auf dem rechten von zwei Spuren, ein SUV fuhr auf einen Kleinwagen auf. Ein weiters Fahrzeug fuhr wiederum auf den SUV auf, entfernte sich jedoch von der Unfallstelle. Unter Umständen wurde der Zusammenstoß zwischen den erstgenannten beiden Fahrzeugen auch durch das Auffahren des flüchtigen Fahrzeugs ausgelöst. Zum flüchtigen Fahrzeug liegen bislang keinerlei Erkenntnisse vor. Es müsste im Bereich der Front Fahrerseite beschädigt, jedoch fahrbereit sein. Wer kann Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug machen?

