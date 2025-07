POL-PDKO: Presseerstmeldung Polizei Bendorf, Verkehrsunfall auf der L 306

Mülheim-Kärlich (ots) - Derzeit kommt es zu einem Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Mülheim-Kärlich, in der Matthäusstraße, aufgrund eines Brandes. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch an. Es wird nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Andernach Arens, PHK´in Telefon: 02632-921-0 E-Mail: ...

