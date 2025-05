POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Pedelec-Fahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort ++ Kradfahrer stürzt alleinbeteiligt - leicht verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

Scheeßel. Am Mittwochabend (21.05.2025), gegen 17:50 Uhr, kam es in der Straße Vor den Höfen, auf Höhe der Hausnummer 6, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec (umgangssprachlich E-Bike). Der bislang unbekannte Radfahrer entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 29-jährige Fahrerin eines VW die Straße Kleiner Hoorn und bog nach links in die Straße Vor den Höfen in Richtung Rotenburg ab. Beim langsamen Einfahren in den Einmündungsbereich kam es zur Kollision mit einem Radfahrer, der auf dem kombinierten Fuß- und Radweg in Richtung Rotenburg unterwegs war.

Der Mann stürzte, setzte jedoch - trotz Ansprache durch die Autofahrerin - seine Fahrt unmittelbar fort. Am Pkw der Frau entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro.

Der Radfahrer soll laut Zeugenangaben etwa 25 bis 30 Jahre alt und einen dunklen Teint gehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei Scheeßel oder an die Polizei Rotenburg unter Tel. 04261 / 9470 zu wenden.

++ Kradfahrer stürzt alleinbeteiligt - leicht verletzt ++

Heeslingen. Am Mittwoch (21.05.2025), gegen 17:20 Uhr, kam es in der Kirchstraße, in Höhe der Hausnummer 16, zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad.

Ein 20-jähriger Fahrer einer Thai Honda verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad und stürzte. Nach ersten Erkenntnissen kam es ohne Fremdeinwirkung zu dem Unfall. Der junge Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 3.000 Euro.

