POL-ROW: ++ Verkehrsbefragungen zur Stadtplanung in Rotenburg durchgeführt - Polizei unterstützt Maßnahmen vor Ort ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Am Dienstag (20.05.2025) fanden in den Vormittags- und Nachmittagsstunden jeweils zur Hauptverkehrszeit Verkehrsbefragungen von Autofahrenden im Stadtgebiet Rotenburg (Aalter Allee und Goethestraße) statt. Die Maßnahme wurde von der Stadt Rotenburg initiiert, die ein Planungsbüro mit der Analyse der Verkehrsströme beauftragt hat. Ziel der Stadt Rotenburg ist es, die gewonnenen Erkenntnisse in die zukünftige Stadt- und Verkehrsplanung einfließen zu lassen.

Um die Verkehrsteilnehmer für eine Befragung anzuhalten, wurden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rotenburg unterstützend eingesetzt.

Hierbei kam es zu kaum nennenswerten Verkehrsbehinderungen. Vereinzelt reagierten Verkehrsteilnehmende mit Unverständnis, die überwiegende Mehrheit begrüßte das Vorhaben jedoch. Sie äußerten die Hoffnung auf eine spürbare Verbesserung der Verkehrssituation in der Stadt.

Rückfragen zu den Verkehrsbefragungen richten Sie bitte direkt an die Pressestelle der Stadt Rotenburg (Wümme).

