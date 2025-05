Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Brand in der JVA Bremervörde - fünf Personen leicht verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Bremervörde. Am Mittwochvormittag (21.05.2025) ist es gegen 09:31 Uhr zu einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt (JVA) in der Straße Am Steinberg gekommen. Mehrere Personen erlitten durch das Einatmen von Rauch leichte Verletzungen.

Nach dem Auslösen der automatischen Brandmeldeanlage rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zum Brandort aus. Bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte hatten Mitarbeitende der JVA eine Rauchentwicklung im betroffenen Zellentrakt festgestellt und den dort untergebrachten Insassen aus der Zelle in Sicherheit gebracht. Die eingesetzten Kräfte lokalisierten ein brennendes Doppelbett in der Zelle und löschten den Brand.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar. Insgesamt wurden vier JVA-Bedienstete sowie der Insasse mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird ersten Einschätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro beziffert.

Im Einsatz befanden sich neben der Polizei und dem Rettungsdienst mit Notarzt auch mehrere Feuerwehren aus der Umgebung.

