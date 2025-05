POL-ROW: ++ Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss am Steuer ++ Seniorin prallt gegen Straßenbaum - leicht verletzt ++ Drei Leichtverletzte nach Missachtung eines Stoppschildes ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss am Steuer ++

Fintel. Am Dienstagabend, gegen 20:40 Uhr, kontrollierten Beamte der Rotenburger Polizei im Burvagsweg einen 27-jährigen VW-Fahrer. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,58 Promille. Weiterhin ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

++ Seniorin prallt gegen Straßenbaum - leicht verletzt ++

Vierden. Eine 70-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 134 zwischen Groß Ippensen und Klein Ippensen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen verlor die Frau aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Ford, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

++ Drei Leichtverletzte nach Missachtung eines Stoppschildes ++

Bülstedt. Zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen kam es gestern gegen 18:30 Uhr auf der Landesstraße 132 (Kreuzung Bülstedt/Vorwerk/Winkeldorf/Steinfeld). Ein 29-jähriger Fahrer eines VW Polo bog von der untergeordneten Straße trotz Stoppschilds ohne anzuhalten nach links auf die L 132 in Richtung Zeven ein. Dabei übersah er einen von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 60-jährigen Ford-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Ford durch die Wucht des Aufpralls gegen einen weiteren Ford eines 45-jährigen Mannes geschleudert wurde, der zum Zeitpunkt der Kollision an der Kreuzung wartete. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell