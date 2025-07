Bendorf (ots) - Am 26.07.2025, gegen 17 Uhr, sollte ein Audi in Bendorf einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer flüchtet jedoch in riskanter Weise über den Kaufland Parkplatz in Richtung Innenstadt Bendorf. Das Fahrzeug wurde schließlich im Rahmen der polizeilichen Fahndung aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei Bendorf hat ein Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die durch die riskante Fahrweise ...

