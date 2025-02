POL-Bremerhaven: Schnapsdiebe flüchten durch Notausgang - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Einen mutmaßlichen Einbrecher hat die Polizei Bremerhaven am Sonnabendnachmittag, 8. Februar, gestellt. Die Einsatzkräfte waren gegen 15.30 Uhr zu einem Parzellen-Einbruch an den Narzissenweg alarmiert worden. Die Pächterin hatte via Kameraüberwachung ihres Grundstücks bemerkt, dass sich jemand Zutritt zum Gebäude in ihrem Kleingarten ...

