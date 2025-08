Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fortsetzung der Kontrollen zur Bekämpfung von Jugendkriminalität

Andernach (ots)

Das Veranstaltungswochenende vom 01. bis 02. August 2025 mit First Friday, Riverside-Party und dem Fest der 1.000 Lichter nahm die Polizei Andernach zum Anlass, nicht nur für die Sicherheit der Veranstaltungen Sorge zu tragen, sondern auch weitere Schwerpunktkontrollen zur Bekämpfung der Kriminalität junger Menschen im Stadtgebiet gemäß der im März 2025 im Rahmen einer Bürgerversammlung in Andernach vorgestellten Konzeption durchzuführen.

Die Kontrollmaßnahmen erfolgten in den späten Abend-/Nachtstunden insbesondere am Samstag, den 02.08.2025, durch Einsatzkräfte der Polizei Andernach. Dabei wurden Bürgerbeschwerden ebenso bei den Kontrollörtlichkeiten berücksichtigt, wie polizeiliche Erkenntnisse. Insofern fanden Kontrollen u.a. in den Rheinanlagen, in der Oberen Wallstraße, in der Läufstraße und im Bereich der städtischen Parkhäuser in der Andernacher Kernstadt statt. Darüber hinaus wurde der Marktplatz in Andernach-Eich in die Streifentätigkeit einbezogen, da von dort in der Vergangenheit strafrechtlich relevante Sachbeschädigungen und Ruhestörungen gemeldet wurden.

Insgesamt wurden 19 Jugendliche/Heranwachsende kontrolliert. Alle Kontrollen verliefen friedlich und ohne strafrechtliche Relevanz.

Auch in den kommenden Monaten werden die Schwerpunktkontrollen fortgeführt. Ein regelmäßiger Austausch mit weiteren beteiligten Akteuren der Stadtverwaltung, dem Jugendamt, dem Vollzugsdienst, der Jugendgerichtshilfe und dem Street Worker ist Bestandteil der Konzeption.

