POL-PDKO: Unbekannter driftet auf Breyer Sportplatz

Lahnstein (ots) - Am Sonntag, den 03.08.2025, gegen 23:30 Uhr, wurde ein Fahrzeugbrand in der Hochstraße in Lahnstein gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte stand ein PKW schon in Vollbrand und das Feuer ging bereits auf ein weiteres Fahrzeug über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Gebäude ...

