POL-F: 250615- 0617 Frankfurt- Praunheim: Schwerer Verkehrsunfall mit verletzen Motorradfahrern

Frankfurt (ots) - (ma) Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit dem Genuss von Alkohol dürfte die Unfallursache sein, die heute Morgen (15. Juni 2025) eine längere Vollsperrung mit sich führte. Gegen 03:30 Uhr befuhr ein 28-jähriger Autofahrer die BAB 661 aus Richtung Oberursel kommend in Richtung Egelsbach und verließ diese an der Anschlussstelle ...

