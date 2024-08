POL-MFR: (874) Mann misshandelte Hund beim Gassi gehen

Erlangen (ots) - In der Zeit von Freitag auf Samstag (16./17.08.2024) brach ein unbekannter Täter in einen Friseursalon in Erlangen ein. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise. Der Einbrecher drang zwischen 18:15 Uhr (Fr) und 07:45 Uhr (Sa) gewaltsam über ein Fenster in die Räumlichkeiten des Friseurs in der Hartmannstraße ein. Anschließend öffnete er die Kasse und entnahm mehrere hundert Euro Bargeld. Der durch den ...

