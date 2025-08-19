Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Unfallflucht in der Autenstraße

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (18.08.2025) zwischen 09:30 Uhr und 09:40 Uhr einen am Straßenrand der Autenstraße in Ditzingen geparkten VW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell