Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen-Dachtel: Gasverpuffung in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (19.08.2025) gegen 15:45 Uhr rückten Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, technischem Hilfswerk und Polizei in den Finkenweg in Dachtel aus, nachdem ein lauter Knall und mehrere zersplitterte Fensterscheiben eines Wohnhauses gemeldet worden waren. Gemäß den ersten Ermittlungen dürfte es in der Erdgeschosswohnung des Hauses aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Gasverpuffung gekommen sein. Durch die Verpuffung dürfte es eine Stichflamme gegeben haben. Ein Brand entstand nicht. Auch bestand keine Gefahr für die umliegenden Häuser. Im Inneren der Wohnung hielt sich zu diesem Zeitpunkt ein 51 Jahre alter Bewohner auf. Dieser erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Weitere Personen befanden sich weder in der betreffenden Wohnung, noch in anderen Teilen des Gebäudes. Nach erster Einschätzung eines Statikers besteht keine Einsturzgefahr für das Wohngebäude. Der Sachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

