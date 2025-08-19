PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter versprüht Pfefferspray - mehrere Passanten verletzt

Ludwigsburg (ots)

Gleich mehrere Streifenwagenbesatzungen machten sich am Montagabend (18.08.2025) auf den Weg zum zentralen Busbahnhof (ZOB) in Ludwigsburg, nachdem mehrere Passanten gegen 23:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung an einem Bussteig gemeldet hatten. Den ersten gerieten zwei noch unbekannte Personen vor einem Linienbus zunächst in einen lautstarken Streit. Nachdem die beiden Personen auch körperlich aneinandergeraten waren, sprühte einer der Beteiligten Pfefferspray in Richtung des anderen Beteiligten. Anschließend liefen beide Unbekannte davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang nicht zur Identifizierung der Unbekannten. Durch den freigesetzten Reizstoff erlitten mindestens vier unbeteiligte Passanten Reizungen der Atemwege. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

