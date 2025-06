Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bedrohung im überfüllten Zug - Die Bundespolizei sucht Zeugen.

Timmendorfer Strand (ots)

Durch einen Bürgerhinweis erhielt die Bundespolizeiinspektion Kiel Kenntnis über eine mögliche Bedrohung in einem überfüllten Zug in Timmendorfer Strand, Fahrtrichtung Lübeck-Hauptbahnhof.

Lt. Hinweis soll es am 22.06.2025 gegen 18:35 Uhr zu strafrechtlich relevanten Sachverhalten im einem Zug in Timmendorfer Strand gekommen sein. Demnach war die Regionalbahn 85 (RB11631) um 18:35 Uhr, Fahrtrichtung Lübeck-Hauptbahnhof, aufgrund des Urlaubs- und Seebäderverkehrs so überfüllt, dass viele Reisende auf dem Bahnsteig zurückbleiben mussten und einige Fahrgäste im Zug sich im Streit um Sitzplätze gegenseitig bedrohten. Hierbei sollen auch strafrechtlich relevante Nötigungen und Bedrohungen gegen Leib und Leben und die körperliche Unversehrtheit ausgesprochen worden sein.

Die Bundespolizeiinspektion Kiel sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen. Wer Angaben zum Sachverhalt machen kann, das Geschehen beobachtet und gegebenenfalls auch Foto- oder Videoaufnahmen gemacht hat, wendet sich bitte vertrauensvoll an die Bundespolizeiinspektion Kiel unter 0431/98071-0. Hinweise nimmt auch jede Polizeidienststelle entgegen.

