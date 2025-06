BPOL-KI: Bundespolizei stellt in Spanien gestohlenen Mercedes sicher

Lübeck (ots) - Ein am 24.05.2025 entwendetes Fahrrad konnte Dank GPS-Tracking seinem Besitzer zugeführt werden. Am Sonntagmittag, 25.05.2025 meldete sich ein junger Mann bei der Bundespolizei in Lübeck und teilte mit, dass sein Fahrrad am Vortag in Bad Schwartau gestohlen wurde. Den Wert bezifferte er auf ca. 6500 Euro. Da das Mountainbike mit einem GPS-Tracker ...

