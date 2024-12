Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Über eine Balkontür gelangten unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Beckstraße. Zu dem Einbruch kam es am Dienstagnachmittag. Die Einbrecher durchsuchten Räume und Schränke nach Beute und nahmen eine geringe Menge Bargeld mit.

Gladbeck

Mit Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bodenbacher Straße. Der Einbruch passierte am Dienstag zur Tageszeit. Die Täter hebelten eine Wohnungstür in der dritten Etage auf. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Recklinghausen

An der Karlstraße brachen unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag in die Räume eines Vereinsheims ein. Sie öffneten die Schränke und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute. Die Einbrecher nahmen lediglich eine leere Geldkassette mit. Bei dem Einbruch wurde eine Tür stark beschädigt. Hinweise auf die Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell