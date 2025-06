Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Vater bewahrt seinen Sohn vor Haftstrafe

Kiel-Bahnhof (ots)

Am 23.06.2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiabteilung Ratzeburg, die zur Unterstützung der Bundespolizeiinspektion Kiel im Rahmen der Kieler Woche am Bahnhof eingesetzt waren, einen 28-jährigen Deutschen im Bahnhof Kiel. Gegen den jungen Mann lag ein Haftbefehl einer Staatsanwaltschaft vor.

Gegen 22:50 Uhr kontrollierten Bundespolizisten den 28- jährigen Deutschen im Bahnhof in Kiel. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab einen offenen Haftbefehl einer Staatsanwaltschaft wegen "Falscher Verdächtigung". Laut Haftbefehl sollte der junge Mann nun eine Geldstrafe in Höhe von 2.837,00 Euro entrichten. Andernfalls müsste er für 91 Tage Ersatzfreiheitsstrafe ins Gefängnis. Glück für ihn: Sein ihn begleitender Vater war in der Lage, die Geldstrafe für seinen Sohn sofort vor Ort und in bar zu begleichen und konnte ihn so vor dem Gefängnis bewahren.

