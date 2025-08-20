PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: rücksichtsloser Motorradfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmende

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Sonntag (17.08.2025) gegen 12.20 Uhr einen auffällig fahrenden Motorradlenker auf der Bundesautobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart beobachtet haben. Gemäß den Angaben eines 34 Jahre alten PKW-Fahrers soll der Unbekannte, der eine Harley-Davidson lenkte, mehrfach rechts überholt und beim anschließenden Wiedereinscheren Verkehrsteilnehmende zum Abbremsen gezwungen haben. Hierbei habe er alle vorhandenen Fahrstreifen genutzt. An dem Motorrad sei ein Böblinger Kennzeichen (BB-) angebracht gewesen sein und der Fahrer habe einen Helm, eine Jeans und weiße Turnschuhe getragen. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder E-Mail: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

