POL-NB: Räder von Mercedes gestohlen - Zeugen gesucht

Stralsund (ots) - In Stralsund kam es am 24.06.2025 gegen 16:05 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 22 Jahre alte deutsche Fahrer eines BMW den Heinrich-Heine-Ring in Stralsund, als eine 19 Jahre alte Deutsche diesen an einer Fußgängerüberfurt überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei wurde die junge Frau schwer, aber nicht ...

