POL-NB: Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin

Stralsund (ots)

In Stralsund kam es am 24.06.2025 gegen 16:05 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Fußgängerin. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 22 Jahre alte deutsche Fahrer eines BMW den Heinrich-Heine-Ring in Stralsund, als eine 19 Jahre alte Deutsche diesen an einer Fußgängerüberfurt überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, hierbei wurde die junge Frau schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und musste zur Behandlung ins örtliche Krankenhaus gebracht werden. Am PKW entstand weiterhin Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Die genauen Umstände des Verkehrsunfalls sind Gegenstand der Ermittlungen, es wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Im Auftrag Stephan Grabbert Sachbearbeiter Einsatzleitstelle (V) Einsatzleistelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

