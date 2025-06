Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zeugen nach Diebstahl eines PKW Dacia in 17358 Torgelow gesucht (LK Vorpommer-Greifswald)

Ueckermünde (LK VG) (ots)

Am 23.06.2025 gegen 19:00 Uhr wird der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg der Diebstahl eines weißen PKW Dacia Duster mit dem amtl. Kennzeichen VG-GG52 mitgeteilt. Nach derzeitigen Ermittlungsstand begab sich der 72 jährige deutsche Fahrzeughalter mit seinem PKW gegen 18:00 Uhr zu einer Tankstelle in der Karlsfelder Straße in 17358 Torgelow. Hier stellte er seinen PKW ab und begab sich in die Verkaufsräume, dabei vergaß er jedoch den PKW entsprechend zu verschließen und ließ auch den Fahrzeugschlüssel im PKW zurück. Nachdem der Geschädigte seine Erledigungen beendet hatte und die Verkaufsräume verließ, stellte er den Diebstahl seines PKW fest. Daraufhin suchte der Geschädigte erfolglos den Nahbereich nach seinem PKW ab und verständigte daraufhin über den Notruf die Polizei. Ermittlungen durch die eingesetzten Kollegen des Polizeireviers Ueckermünde ergaben, dass eine bislang unbekannte männliche Person den PKW Dacia gegen 18:10 Uhr bestieg und sich damit in unbekannte Richtung entfernte. Daher bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen zum hier vorliegenden Diebstahl gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des PKW machen können, sich an das Polizeirevier Ueckermünde unter Tel.: 039771-820, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

