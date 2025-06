Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Feuer greift auf Nachbargrundstück über und zerstört dort einen Wohnwagen

Pasewalk (ots)

Am 22.06.2025 gegen 17:15 Uhr meldet ein Zeugen über Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass auf einem Grundstück in der Von-Arnim-Straße in 17309 Züsedom ein Wohnwagen brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Es brannte eine Lebensbaumheck und ein Wohnwagen auf dem Grundstück. Die 30 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Rollwitz, Pasewalk, Züsedom und Dammerow begannen sofort mit den Löscharbeiten. Durch diese konnte ein Übergreifen auf ein auf dem Grundstück befindlichen leerstehenden Wohnhaus verhindert werden. Zur Ursache des Feuers konnte bekannte gemacht werden, dass durch den Grundstücksnachbarn ein Feuer in einer Feuerschale gemacht wurde. Er warf Kartons auf die Glut in der Feuerschale und entfernte sich von dieser. Als er zurückkam, musste er feststellen, dass durch die Glut die Kartons entzündet wurden und das Feuer auf seinen trockenen Rasen übergegriffen hatte. Er versuchte diese Feuer zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Als die alarmierte Feuerwehr eintraf, hatte das Feuer bereits auf das Nachbargrundstück übergegriffen und dort die Lebensbaum-Hecke und einen Wohnwagen in Brand gesetzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

