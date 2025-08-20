Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kayh

Ammerbuch-Altingen: Jugendlicher liefert sich Rennen mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 17 Jahre alten Motorrollerfahrer, der am Dienstag (19.08.2025) gegen 22:30 Uhr auf der Bundesstraße 296 (B 296) bei Kayh auffiel. Ein Zeuge meldete einen in Schlangenlinien fahrenden Motorroller ohne Kennzeichen in Tübingen-Unterjesingen, der nach einiger Zeit mit überhöhter Geschwindigkeit über die B 296 in Richtung Kayh gefahren sein soll. Im Rahmen einer sofort einleiteten Fahndung waren mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Reutlingen auf dem Weg zu der gemeldeten Örtlichkeit. Eine im Bereich Kayh fahndende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg entdeckte den aus Unterjesingen kommenden Motorroller. Bei Erblicken des Streifenwagens bog der Jugendliche abrupt nach links in die Gipswerkstraße ein. Er fuhr auf der Gipswerkstraße über einen Grünstreifen und versuchte über einen Radweg zu entkommen. Der Jugendliche ignorierte bei der anschließenden Verfolgung sämtliche Anhaltesignale und fuhr weiter in Richtung Ammerbuch-Altingen. Am Ortseingang von Altingen lenkte der Flüchtige sein Zweirad unvermittelt wieder auf die Fahrbahn, so dass die Lenkerin des Streifenwagens eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision mit dem Motoroller zu verhindern. Der 17-Jährige setzte seine Flucht fort, indem er durch eine Baustellabsperrung fuhr und die Einsatzkräfte ihn zunächst aus den Augen verloren. Nach mehreren Zeugenhinweisen von Passanten im Ortsgebiet Altingen stellte die Streifenwagenbesatzung den Jugendlichen auf einem Tankstellengelände in der Lettenstraße fest. Dort konnte der 17-Jährige den Motorroller nicht mehr starten und rannte vor den Einsatzkräften weg. Diese konnten den Flüchtigen nach kurzer Verfolgung zu Fuß einholen. Um ihn vorläufig festnehmen zu können, brachten die Einsatzkräfte den Jugendlichen zu Boden. Hierbei erlitt eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell