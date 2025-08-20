PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kayh
Ammerbuch-Altingen: Jugendlicher liefert sich Rennen mit der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens ohne Versicherungsschutz ermittelt die Polizei derzeit gegen einen 17 Jahre alten Motorrollerfahrer, der am Dienstag (19.08.2025) gegen 22:30 Uhr auf der Bundesstraße 296 (B 296) bei Kayh auffiel. Ein Zeuge meldete einen in Schlangenlinien fahrenden Motorroller ohne Kennzeichen in Tübingen-Unterjesingen, der nach einiger Zeit mit überhöhter Geschwindigkeit über die B 296 in Richtung Kayh gefahren sein soll. Im Rahmen einer sofort einleiteten Fahndung waren mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Reutlingen auf dem Weg zu der gemeldeten Örtlichkeit. Eine im Bereich Kayh fahndende Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Herrenberg entdeckte den aus Unterjesingen kommenden Motorroller. Bei Erblicken des Streifenwagens bog der Jugendliche abrupt nach links in die Gipswerkstraße ein. Er fuhr auf der Gipswerkstraße über einen Grünstreifen und versuchte über einen Radweg zu entkommen. Der Jugendliche ignorierte bei der anschließenden Verfolgung sämtliche Anhaltesignale und fuhr weiter in Richtung Ammerbuch-Altingen. Am Ortseingang von Altingen lenkte der Flüchtige sein Zweirad unvermittelt wieder auf die Fahrbahn, so dass die Lenkerin des Streifenwagens eine Vollbremsung einleiten musste, um eine Kollision mit dem Motoroller zu verhindern. Der 17-Jährige setzte seine Flucht fort, indem er durch eine Baustellabsperrung fuhr und die Einsatzkräfte ihn zunächst aus den Augen verloren. Nach mehreren Zeugenhinweisen von Passanten im Ortsgebiet Altingen stellte die Streifenwagenbesatzung den Jugendlichen auf einem Tankstellengelände in der Lettenstraße fest. Dort konnte der 17-Jährige den Motorroller nicht mehr starten und rannte vor den Einsatzkräften weg. Diese konnten den Flüchtigen nach kurzer Verfolgung zu Fuß einholen. Um ihn vorläufig festnehmen zu können, brachten die Einsatzkräfte den Jugendlichen zu Boden. Hierbei erlitt eine Polizeibeamtin leichte Verletzungen. Der Jugendliche wurde nach Abschluss der Maßnahmen in die Obhut einer Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.08.2025 – 10:03

    POL-LB: BAB 81/Sindelfingen: rücksichtsloser Motorradfahrer gefährdet Verkehrsteilnehmende

    Ludwigsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Sonntag (17.08.2025) gegen 12.20 Uhr einen auffällig fahrenden Motorradlenker auf der Bundesautobahn 81 zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart beobachtet haben. Gemäß den Angaben eines 34 Jahre alten PKW-Fahrers soll der Unbekannte, der eine ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:46

    POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht in der Flachter Straße

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagmittag (19.08.2025) ereignete sich in der Flachter Straße in Rutesheim eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen sucht. Auf einem der Parkplätze kurz vor der Leonberger Straße, zwischen einer Apotheke und einer Bankfiliale stand zwischen 12.25 Uhr und 12.55 Uhr ein Opel. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 09:32

    POL-LB: Holzgerlingen: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

    Ludwigsburg (ots) - Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Dienstag (19.08.2025) gegen 08.40 Uhr in der Ahornstraße in Holzgerlingen in einen Unfall verwickelt war. Eine 39 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war vor dem Motorradfahrer unterwegs und musste auf Höhe des Sonnenrainwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren