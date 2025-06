Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Industriegebäude

Kandel (ots)

In der Nacht von Freitag, 30.05.2025 auf Samstag, 31.05.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Industriegebäude in der Jahnstraße in Kandel. Der oder die unbekannten Täter hebelten im rückwärtigen Bereich des Gebäudes eine Tür auf und gelangten so ins Innere. Dort konnten sie sich nahezu frei bewegen und hebelten eine zweite Tür zu einem im Gebäude ansässigen Therapiezentrums auf. Aus diesen Räumlichkeiten wurde Bargeld entwendet. Zudem entstand Sachschaden.

Um mögliche Zeugenhinweise wird dringend gebeten.

Diese sind unter der Telefonnummer 07271 / 92210 oder per Email an piwoerth@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Wörth am Rhein zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell