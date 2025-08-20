Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg Korntal-Münchingen: Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung auf Firmengelände vom 22. Juni 2025

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Brand auf dem Firmengelände eines Gesteinsbaustoffhandels in der Talstraße in Korntal am Morgen des 22. Juni 2025 deuteten die ersten polizeilichen Erkenntnisse auf eine mögliche Brandstiftung hin (siehe Pressemitteilung vom 22. Juni 2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6060163). Hierauf übernahm die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen und richtete eine vierköpfige Ermittlungsgruppe bei der Kriminalinspektion Staatsschutz mit dem Namen "Silo" ein.

Gemäß den bisherigen Ermittlungen soll am 22. Juni 2025 kurz nach 05.00 Uhr eine Person mit einem Mountainbike von der Ortsmitte kommend die Talstraße entlang und anschließend auf das Firmengelände gefahren sein. Vermutlich dürfte es sich um einen Mann handeln, der dunkel gekleidet war, einen roten Rucksack mitführte und dessen Gesicht mit einer Sturmhaube verdeckt war. Auf dem Gelände soll der Tatverdächtige Flaggen des Staates Israel, die neben anderen Länderflaggen auf den Silos angebracht waren, abgenommen haben. Anschließend soll er an mehreren Stellen auf dem Firmengelände Feuer gelegt haben. Gegen 05.30 Uhr soll der Tatverdächtige mit dem Mountainbike die Flucht ergriffen und wieder über die Talstraße in Richtung Ortsmitte davongefahren sein.

Durch die Brandlegung wurden eine Halle, mehrere Silos sowie LKW ganz bzw. teilweise zerstört. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte sich auf 1,5 Millionen Euro belaufen.

Bislang gingen bei der Ermittlungsgruppe Silo fünf Hinweise von Zeugen ein, die geprüft wurden bzw. werden. Weitere Hinweise erhofft sich die Kriminalpolizei nun durch die Veröffentlichung von Aufnahmen von auf dem Firmengelände befindlichen Überwachungskameras, die den Tatverdächtigen zeigen. Die gesicherten Bilder sind über folgenden Link einsehbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/korntal-muenchingen-brandstiftung/

Zeugen, die Angaben zu der aufgenommenen Person oder dem Mountainbike machen können, wenden sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell