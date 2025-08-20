Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 22-Jähriger nach Ladendiebstahl in Haft

Ludwigsburg (ots)

Am vergangenen Montag (18.08.2025) wurden gegen 19:15 Uhr zwei junge Männer unmittelbar nach dem Diebstahl von Bekleidung aus zwei Geschäften eines Einkaufszentrums in der Heinkelstraße in Ludwigsburg angetroffen. Die beiden 22 und 20 Jahre alten Tatverdächtigen sollen hochwertige Kleidungsstücke mit in die Umkleidekabine genommen und dort die elektronischen Sicherungen so präpariert haben, dass beim Verlassen des Geschäfts kein Alarm ausgelöst wird. Mitarbeiter des ersten Geschäfts hatten Verdacht geschöpft und die Handlungen der Tatverdächtigen bemerkt. Nachdem sie beim Verlassen des zweiten Ladengeschäfts auf die Diebstähle angesprochen wurden, versuchten die beiden Tatverdächtigen zunächst zu flüchten, konnten jedoch eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei den Tatverdächtigen wurden entwendete Kleidungsstücke im Wert von rund 750 Euro aufgefunden.

Der 20-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige am Folgetag (19.08.2025) einem Haftrichter beim Amtsgericht Ludwigsburg vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls, setzte ihn in Vollzug und wies den tunesischen Staatsangehörigen in eine Justizvollzugsanstalt ein. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell