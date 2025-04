Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pfefferspray sorgt für Großeinsatz an Schule

Ratzeburg (ots)

02. April 2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 02. April 2025 - Lauenburg

Mehrere Schüler sind heute Mittag, gegen 11.50 Uhr, in der Albinus-Gemeinschaftsschule in der Schulstraße in Lauenburg leicht verletzt worden, nachdem es im Flurbereich der Schule zu einem Gasaustritt gekommen ist.

Der betroffene Schulbereich wurde umgehend von diversen Rettungs- und Einsatzkräften aufgesucht.

18 Schülerinnen und Schüler klagten vor Ort über Augenreizungen, Atemwegsreizungen und Übelkeit. Sie wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes noch vor Ort versorgt.

Ersten Ermittlungen zufolge besteht der Verdacht, dass möglicherweise Reizgas versprüht worden ist. Eine entsprechende Dose mit einem gasförmigen Stoff, dessen Zusammensetzung noch unbekannt ist, konnte aufgefunden werden. Die Ermittlungen konzentrieren sich zurzeit auf zwei 15-jährige Schülerinnen der Gemeinschaftsschule.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell