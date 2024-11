Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal-Trösel: Nach Unfall mit getötetem Hund/Unfallbeteiligter meldet sich bei der Polizei

Gorxheimertal (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Mittwochabend (27.11.), bei dem ein freilaufender Hund in der Hauptstraße von einem Auto erfasst wurde und anschließend seinen hierbei erlittenen Verletzungen an der Unfallstelle erlag (wir haben berichtet), hat sich am Donnerstag (28.11) ein 85 Jahre alter Mann aus dem Rhein-Neckar-Kreis bei der Polizei gemeldet und seine Unfallbeteiligung eingeräumt. Hierzu entschloss er sich, nachdem er von einem Bekannten aufgrund der öffentlichen Berichterstattung auf den Unfall angesprochen wurde. Gegenüber der Polizei gab der Senior an, dass ihm das Geschehen leid tue und er das Tier keinesfalls mit Vorsatz angefahren habe. Der Mann wird sich nun einem Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten haben. Die Ermittlungen zu dem genauen Ablauf des Unfallgeschehens dauern an.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5918492

