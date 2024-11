Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Rauchentwicklung im Parkhaus ruft Einsatzkräfte auf den Plan

Darmstadt (ots)

Die Rauchentwicklung in einem Parkhaus am "Friedensplatz" rief am Donnerstagmorgen (28.11.) gegen 9.50 Uhr Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Die Berufsfeuerwehr Darmstadt konnte den Ursprungsort der Rauchentwicklung lokalisieren. Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Pappkarton in einem dortigen Treppenhaus gebrannt haben. Zum aktuellen Zeitpunkt werden die Schäden auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Wie es hierzu kommen konnte, muss im Rahmen der Ermitttlungen geprüft werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-41110 zu melden.

