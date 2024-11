Viernheim (ots) - Am Donnerstag, 28.11.2024, gegen 17:10 Uhr ereignete sich in Viernheim, in der Ketteler Straße, in Höhe des Anwesen Hausnummer 25, ein Verkehrsunfall, wobei der dort geparkte schwarze VW Passat Kombi erheblich beschädigt wurde. Der Verursacher befuhr die Ketteler Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, stieß gegen den geparkten VW Passat und entfernte sich hiernach unerlaubt von der Unfallstelle. ...

