Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Autoreifen zerstochen

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (20.08.2025) wurden in der Obere Reithausstraße in Ludwigsburg zwei parkenden Fahrzeugen, ein Skoda Octavia und ein Citroen Berlingo, beschädigt. Ein noch unbekannter Täter zerstach jeweils zwei Reifen der PKW. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell