PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: alkoholisierter Mann pöbelt Jugendliche an und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einem auffallend aggressiven 51 Jahre alten Mann bekamen es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte am Mittwoch (20.08.2025) auf dem Marktplatz in Vaihingen an der Enz zu tun. Zunächst meldete ein Zeuge gegen 20:00 Uhr, dass sich eine sichtlich alkoholisierte Person aggressiv gegenüber Jugendlichen verhalten würde und diese auch provozieren solle. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz konnte den Mann am Marktplatz antreffen. Als ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde, reagierte der 51-Jährige auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv. Er schrie lautstark herum und wollte den Marktplatz partout nicht verlassen. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme, bei der mittlerweile eine weitere Streifenwagenbesatzung vor Ort war, leistete der 51-Jährige Widerstand. Er musste letztendlich zu Boden gebracht werden, wogegen er sich weiterhin vehement wehrte. Hierbei erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Der 51-Jährige wurde anschließend bis zum nächsten Morgen in einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung untergebracht, wo er auch noch einen Polizeibeamten beleidigte. Den 51-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:53

    POL-LB: Ludwigsburg: Autoreifen zerstochen

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (20.08.2025) wurden in der Obere Reithausstraße in Ludwigsburg zwei parkenden Fahrzeugen, ein Skoda Octavia und ein Citroen Berlingo, beschädigt. Ein noch unbekannter Täter zerstach jeweils zwei Reifen der PKW. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, in ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:49

    POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall durch Rotlichtverstoß

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochmittag (20.08.2025) ereignete sich gegen 13:10 Uhr bei Ludwigsburg ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1140 und der Möglinger Straße. Die 47 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes, die die L 1140 von der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd in Richtung Ludwigsburg fuhr, dürfte die für sie geltende rote Ampel ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 16:11

    POL-LB: Herrenberg-Gülstein: Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (20.08.2025) kam es gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 1036 (K 1036) bei Gülstein zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 38-jährige BMW-Lenkerin war auf der K 1036 von Gülstein kommend unterwegs, als sie vor der Einmündung zur Kreisstraße 1037, welche in Richtung Gäufelden-Tailfingen führt, einen 34-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren