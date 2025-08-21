Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: alkoholisierter Mann pöbelt Jugendliche an und leistet Widerstand

Ludwigsburg (ots)

Mit einem auffallend aggressiven 51 Jahre alten Mann bekamen es Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte am Mittwoch (20.08.2025) auf dem Marktplatz in Vaihingen an der Enz zu tun. Zunächst meldete ein Zeuge gegen 20:00 Uhr, dass sich eine sichtlich alkoholisierte Person aggressiv gegenüber Jugendlichen verhalten würde und diese auch provozieren solle. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz konnte den Mann am Marktplatz antreffen. Als ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde, reagierte der 51-Jährige auch den Einsatzkräften gegenüber aggressiv. Er schrie lautstark herum und wollte den Marktplatz partout nicht verlassen. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme, bei der mittlerweile eine weitere Streifenwagenbesatzung vor Ort war, leistete der 51-Jährige Widerstand. Er musste letztendlich zu Boden gebracht werden, wogegen er sich weiterhin vehement wehrte. Hierbei erlitt ein Polizeibeamter leichte Verletzungen. Der 51-Jährige wurde anschließend bis zum nächsten Morgen in einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung untergebracht, wo er auch noch einen Polizeibeamten beleidigte. Den 51-Jährigen erwartet jetzt eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

