BPOLI BHL: Fahndungsreiches Wochenende

Altenberg (ots) - Durch das Landespolizeirevier Freital-Dippoldiswalde wurde die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel über einen Einbruchsdiebstahl in der Ortslage Lauenstein in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Angaben, sollen die Täter mit einem weißen Kleintransporter mit tschechischem Kennzeichen flüchtig sein. Gegen 03:55 Uhr am 30.07.2025 wurde durch Kräfte der BPOLI Berggießhübel ein weißer Kleintransporter mit Fahrtrichtung Tschechien am Grenzübergang ...

mehr