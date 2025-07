Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Gemeinsam zum Erfolg

Altenberg (ots)

Durch das Landespolizeirevier Freital-Dippoldiswalde wurde die Bundespolizeiinspektion Berggießhübel über einen Einbruchsdiebstahl in der Ortslage Lauenstein in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Angaben, sollen die Täter mit einem weißen Kleintransporter mit tschechischem Kennzeichen flüchtig sein. Gegen 03:55 Uhr am 30.07.2025 wurde durch Kräfte der BPOLI Berggießhübel ein weißer Kleintransporter mit Fahrtrichtung Tschechien am Grenzübergang Altenberg angehalten und kontrolliert. Nach der Personalienfeststellung, konnten im Fahrzeug ein Fahrrad, 4 Kompletträder für einen Hyundai und eine Kiste Kümmerling festgestellt werden. Einen Eigentumsnachweis dafür konnte keiner der drei tschechischen Insassen vorweisen. Der Sachverhalt wurde anschließend an das Polizeirevier übergeben.

