Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Schwerer Raub führt zur Festnahme

Breitenau (ots)

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hatte reges Interesse an dem 48-jährigen Rumänen, welcher am 22.07.2025 in den Mittagsstunden am Grenzübergang Breitenau zur Einreisekontrolle kam. Wegen schwerem Raub, hat die Staatsanwaltschaft ihn Mitte Juli diesen Jahres zur Festnahme ausgeschrieben. Nach Vorführung beim Amtsgericht Dresden, wurde die Untersuchungshaft angeordnet und der Rumäne anschließend in die JVA Dresden eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell