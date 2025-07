Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Kroatien sucht Landsmann

Breitenau (ots)

Ein 47- jährige Kroate erschien am 6. Juli 2025 um 21:50 Uhr als Insasse eines Reisebusses zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau. Nach der Personenüberprüfung durfte der Kroate den Bus samt Gepäck verlassen. Grund hierfür war ein internationaler Haftbefehl wegen Eigentumsdelikten, ausgeschrieben durch Kroatien. Nach Haftrichtervorführung beim Amtsgericht, wurde er anschließend in die JVA Dresden eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, übermittelt durch news aktuell