BPOLI BHL: Haftbefehle vollstreckt

Breitenau (ots) - Für einen 25- jährigen Ungarn war die Reise am Grenzübergang Breitenau vorbei. Bei der am 07. Juni 2025 um 20:50 Uhr durchgeführten Einreisekontrolle mit Fahndungsüberprüfung, stellte sich heraus, dass Ungarn reges Interesse an der Person zeigt. Der Ungar war wegen Menschenhandel und Beteiligung an einer kriminellen Organisation zur Festnahme/ Auslieferung nach Ungarn ausgeschrieben. Nach ...

