Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Auslieferungshaft nach Frankreich

Breitenau (ots)

Keine 24 Stunden nach der Ausschreibung wurde der Gesuchte am Grenzübergang Breitenau festgenommen. Ein 35- jährige Kosovare wurde am 25.05.2025 um 02:50 Uhr als Insasse eines kosovarischen Linienbusses zur Einreisekontrolle am Grenzübergang Breitenau vorstellig. Bei der Fahndungsüberprüfung wurde ein internationaler Auslieferungshaftbefehl der französischen Behörden ersichtlich. Die Franzosen haben ihn am 24.05.2025 aufgrund Rauschgiftkriminalität zur Festnahme international ausgeschrieben. Nach Haftvorführung beim Amtsgericht Dresden, wurde er anschließend in die JVA Dresden eingeliefert, wo er auf seine Auslieferung wartet.

