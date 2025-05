BPOLI BHL: Auslieferungshaft nach Ungarn

Breitenau (ots) - Für einen 31- jährigen Bulgaren war die Busfahrt am Grenzübergang Breitenau auf der A17 am Mittwoch, den 14. Mai 2025 um 21:30 Uhr beendet. Die Staatsanwaltschaft Passau hat ihn im Jahr 2022 zur Festnahme ausgeschrieben. Wegen Urkundenfälschung sollte er 140 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen oder diese gegen Zahlung von 7.082,50 Euro abwenden. Da er zahlungsunfähig war, ging es für ihn in die JVA Bautzen. Rückfragen bitte an: ...

