Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: 572 Tage Haft

Hellendorf (ots)

Zur Einreisekontrolle am 01.06.2025 um 10:50 Uhr wurde am Grenzübergang Hellendorf ein 40- jährige Mazedonier vorstellig. Nach Vorlage seiner Personaldokumente, wurde nach Überprüfung im polizeilichen System ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen ersichtlich. Demnach wurde er im Jahr 2016 zur einer Gesamtfreiheitsstrafe von 3 Jahren und 4 Monaten wegen unerlaubter Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verurteilt. Von dieser Strafe muss er noch 572 Tage Restfreiheitsstrafe verbüßen. Der Mazedonier kam anschließend in die JVA Dresden.

