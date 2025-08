Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahradunfall

Hördt (ots)

Am 01.08.2025, gegen ca. 16:10 Uhr kam es im Bereich des Rheinradweges auf Höhe von Hördt zum Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Ein 67-jähriger Mann war fußläufig in Richtung Germersheim unterwegs. Ein in dieselbe Richtung fahrender 65-jähriger Fahrradfahrer beabsichtigte, diesen zu überholen und machte vorab auf sich aufmerksam. Dennoch kam es zum Zusammenstoß. Der Fußgänger erlitt eine Platzwunde und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Er musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

