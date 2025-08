Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kind angefahren

Bellheim (ots)

Am Freitagnachmittag kam es gegen ca. 15:15 Uhr in der Rülzheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 3-jähriges Kind rannte hinter einem ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw auf die Straße. Ein vorbeifahrender Opel-Fahrer streifte das Kind mit seinem Außenspiegel, wodurch dieses zu Fall kam und sich hierbei glücklicherweise nur Prellungen und Schürfwunden zuzog. Die Eltern des Kindes waren während des Unfalls vor Ort und begleiteten ihr Kind in ein anliegendes Krankenhaus. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Die Polizei Germersheim bittet mögliche Zeugen sich telefonisch unter 07274 / 955-0 oder per E-Mail unter: pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell