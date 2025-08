Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nackter Mann in der Stadt

Landau (ots)

Am führen Freitagnachmittag meldeten mehrere Passanten einen völlig entkleideten Mann, im Bereich des Hauptbahnhofes, welcher sich fußläufig in die Innenstadt begab. Der Mann konnte schließlich wie beschreiben im Nahbereich angetroffen werden. Da der an einer psychischen Krankheit leidende Mann, in einem entsprechenden Ausnahmezustand angetroffen werden konnte, wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Ob das Verhalten einen strafrechtlichen Tatbestand erfüllt, ist Gegenstand von Ermittlungen des hiesigen Fachkommissariats.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell