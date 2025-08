Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Edenkoben/Edesheim (ots)

Am Donnerstag, 31.07.2025, wurden in Edenkoben und Edesheim verschiedene Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei ergaben sich in der Radeburger Straße in Edenkoben fünf Verstöße, wobei die Höchstgeschwindigkeit bei erlaubten 30 km/h bei 43 km/h lag. In der Staatsstraße in Edesheim wurde der Verkehr in Richtung Landau gemessen. Hier waren ebenfalls bei erlaubten 30 km/h elf Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 52 km/h.

