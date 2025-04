POL-PDLD: Kerze verursacht Brand

Polizeidirektion Landau

Am frühen Samstagmorgen (26.04.2025) gegen 02:30 Uhr löste eine heruntergefallene Kerze einen Brand in der Alsterweiler Hauptstraße in Maikammer aus. Die Kerze löste sich vermutlich alters- sowie witterungsbedingt aus ihrer Halterung und fiel in darunter stehende Kartonnage, welche sich hierdurch entzündete. Durch das schnelle Eingreifen der Polizei sowie der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohngebäude verhindert werden. Dadurch kam es zu keinem Personen- und nur zu einem geringen Gebäudeschaden. Weitere Ermittlungen erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalinspektion Landau.

